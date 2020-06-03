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عمرو عبدالحميد: عودة طيران الشارتر مطلع يوليو.. والمنتظم منتصف الشهر

الشارتر للمدن السياحية.. والرحلات المنتظمة وفقا لوضع كورونا في العالم

كتب:

محمود البدوي
10:15 م | الأربعاء 03 يونيو 2020
الإعلامي عمرو عبد الحميد

الإعلامي عمرو عبد الحميد

كشف الإعلامي عمرو عبدالحميد، عن عدد من الضوابط التي وضعتها الحكومة المصرية، لعودة بعض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، والتي ناقشتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، خلال اجتماعها اليوم.

وأوضح "عبدالحميد" خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، أنه حّصل على معلومات من مصادر خاصة، بأن الطيران العارض "الشارتر" سيبدأ في تسيير رحلاته في مصر بدءًا من الأول من يوليو المقبل، وسيكون موجها للمدن السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف الإعلامي، أن المصادر أكدت له أن الطيران المنتظم قد يعود في 15 يوليو المقبل، ولكن تلك المسألة تتوقف على حالة الوباء في الدول التي ستأتي منها الطائرات، وكذلك الدول التي سترسل مصر، لها رحلات.