عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقطع فيديو من المسرح السياسي الساخر، "ورا الستار"، يُعبر بطريقة كوميدية عن الانقلابات التي تحدث في قطر، وأنها عادة ملكية موروثة هناك، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وظهر تميم بن حمد، أمير قطر، في شكل كارتوني، وهو يقف في أحد فصول المدرسة، ويقول للطلاب "الوالد راح لرحلة كروية في الخارج، وعاوزين نسوي فيه نفس المقلب اللي سواه فيه الأمير والده، اللي هو جدي، اللي هو نفس الانقلاب اللي سواه أبوه في جده، اللي هو أبو جدي، هذه تقاليد وعادات موروثة".

وقال "تميم" في الفيديو الساخر للتلاميذ: "دي عادات لازم نحافظ عليها، ونكررها جيل بعد جيل".