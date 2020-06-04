بعد إصاباتها بكورونا.. شركة المياه تنهي الخدمة العامة لـ"رباب"

كشفت رباب محمد، التي أنهت سنوات الدراسة الجامعية ووقع عليها الاختيار لأداء الخدمة العامة بشركة المياه والصرف الصحي، وتم مؤخرًا إنهاء الخدمة العامة الخاصة بها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، تفاصيل الأزمة، موضحة أنه في بداية شهر رمضان الماضي، أصيبت أسرتها بالكامل بفيروس كورونا، وكانت شركة المياه تتابع حالتها الصحية من حين لآخر.

وأضافت "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، أنه فور ظهور إيجابية نتيجة التحليل الخاص بها، لم يخبرها أحد أنهم سينهون الخدمة العامة الخاصة بها، موضحة أنها تعافت من الفيروس وخرجت من المستشفى يوم 17 مايو الماضي، "أبلغت شركة المياه بخروجي، وأبلغتهم بتوصية طبية من المستشفى بضرورة مكوثي في المنزل لمدة 14 يوم، وانتهت مدة العزل المنزلي، وكان من المفترض عودتي لعملي".

وتابعت: "فوجئت باتصال منهم، بيقولوا لي مش هينفع ترجعي، ولا تدخلي الشركة تاني، خلاص تم إنهاء الخدمة بتاعتك، اتصلت بمدير مكتب رئيس شركة المياه، الذي كان يتابع حالتي الصحية، وأخبرني أنه ليس لديه علم، وأخبرني أنه هيتأكد ويبلغني، وانتظرته النهاردة ولم يحدث"، مؤكدة أنها ذهبت للشركة بنفسها لمقابلة رئيس الشركة أو مدير مكتبة، ولكن رفض الجميع مقابلتها.

وواصلت: " محدش رضي يقابلني وقالولي اكتبي ورقة بالطلبات اللي انتي عاوزاها وسبيها، واتصلت برئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، قالت لي الإجراء اللي عملناه ده قانوني، لأن عندنا عمالة زيادة، ومش محتاجين خدمة عامة تاني في الشركة، بالرغم من حصولي على شهادة من المستشفى، تثبت سلبية العينة الخاصة بها، وتماثلها للشفاء".