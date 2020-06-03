الأقصر تتسلم جهاز فصل البلازما لاستخدامه في علاج مصابي فيروس كورونا

أعلن مدير مستشفى الأقصر الدولي الدكتور إسماعيل العربي، وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس.

وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر الدكتور محمد عبدالنعيم، أنه يجري التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى العزل الصحي بإسنا الدكتورة إلهام محمد محمود، للإعلان عن بداية العمل قريبا بالجهاز لاستقبال المعافين من كورونا والتنسيق عن طريق العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (01004579996 ـــ 01008567183).

جاء ذلك، في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتحت إشراف وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ورئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة الدكتور سامح العشماوي، ومدير عام خدمات نقل الدم القومية الدكتور إيهاب سراج،