وزير الدفاع الأمريكي يتراجع عن قرار سحب القوات من واشنطن

تراجع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن قرار سحب القوات من واشنطن، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وقالت القناة الإخبارية، القرار جاء بعد اجتماع في البيت الابيض، فيما تواصلت المظاهرات في واشنطن احتجاجا على مقتل جورج فلويد.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قال في وقت سابق، اليوم، إنه لا يؤيد استخدام القوة العسكرية في مواجهة المظاهرات التي اندلعت في بلاده بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف إسبر في إيجاز صحفي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "ينبغي استخدام خيار القوة العسكرية في إنفاذ القانون فقط كملاذ أخير وفي أكثر الحالات إلحاحا وخطورة".

وأوضح إسبر، أن الوضع حاليا لا يستدعي اللجوء إلى هذا الخيار مؤكدا "أنا لا أؤيد اللجوء إلى قانون الانتفاضة (1807)" الذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الاثنين باللجوء إلى استخدامه وهو قانون يسمح بنشر الجيش في المدن الأمريكية لوضع حد للمظاهرات العنيفة المستمرة منذ أكثر من أسبوع".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، قالت في وقت سابق، اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستخدم ما يعرف بقانون الإنتفاضة "إذا لزم الأمر" للتعامل مع الإحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة تنديدا بمقتل المواطن الامريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الامريكية.

ويسمح القانون الذي يعود لعام 1807 للرئيس باستخدام الجيش في حالات الانتفاضات والعصيان وعرقلة القوانين في أي ولاية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

واضافت ماكناني في إيجاز صحفي في البيت الأبيض "قانون الانتفاضة أداة متاحة" للرئيس الأمريكي، موضحة ان "الرئيس هو الوحيد الذي لديه سلطة استخدامه (قانون الانتفاضة) وسيفعل إذا لزم الأمر".

وجاء كلام المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر بأنه "غير مؤيد" للجوء إلى قانون الانتفاضة (1807) الذي لوح الرئيس الأمريكي أمس الاول الاثنين باستخدامه وهو قانون يسمح بنشر الجيش في المدن الأمريكية لوضع حد للمظاهرات العنيفة المستمرة منذ أكثر من أسبوع.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الوطني الأمريكي عن تواجد أكثر من 39400 من عناصره في جميع الولايات الخمسين وثلاثة أقاليم وواشنطن العاصمة في إطار عمليات الاستجابة لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، في حين يساعد 30 ألف عنصر آخر سلطات إنفاذ القانون في 31 ولاية ومقاطعة في التعامل مع الاضطرابات المدنية المستمرة.

عمدة واشنطن: سريان حظر التجوال عند الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي

وأعلنت عمدة واشنطن موريل باوزر عن سريان حظر التجوال عند الساعة 11 مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) وحتى السادسة من صباح غد الخميس وذلك بعد أن فرضته لليلتين متتاليتين ابتداء من الساعة السابعة مساء.

ووفقا لمركز عمليات الطوارئ في مقاطعة لوس انجيلوس في ولاية كاليفورنيا تخضع المقاطعة لأوامر حظر التجوال لليلة الرابعة على التوالي وذلك من الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الخامسة من صباح الغد.

وأعلن المدعي العام في ولاية مينيسوتا كيث إليسون، ان الاتهامات ضد ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك تشوفين في وفاة جورج فلويد تم رفعها إلى القتل من الدرجة الثانية كما تم توجيه الإتهامات إلى الضباط الثلاثة الآخرين المتورطين في الحادث بحسب تغريدة للسيناتور عن مينيسوتا آمي كلوبشار، ووصفت "هذه خطوة مهمة أخرى من أجل العدالة".

"سي إن إن": تسجيل اعتقال حوالي 9839 شخصا في جميع أنحاء الولايات المتحدة

ووفقا لإحصاء أجرته شبكة سي.ان.ان الاخبارية الأمريكية تم تسجيل اعتقال حوالي 9839 شخصا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وسط الاحتجاجات المستمرة منذ حوالي الأسبوع احتجاجا على مقتل فلويد بعدما جثا شرطي على رقبته إلى أن توفي وهي حادثة موثقة بمقاطع فيديو ومنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.