بعد قرار حبسه.. أحمد الفيشاوي وابنته "علاقة موتورة"

علاقتهما لم تكن سوية منذ بدايتها، نشأت على الشجار والعنف بين الطرفين، تلك العلاقة التى بين لينا الفيشاوي ووالدها أحمد الفيشاوي.

عاشت "لينا" لمدة 3 سنوات في بداية عمرها مع عائلتها، وبعد ذلك قررت والدتها السفر، ولكن طلبت جدتها سمية الألفي، ألا تغادر وتقيم معها لمدة ليلة، وشعرت بسعادة كبيرة، ثم سافرت "لينا" مع والدتها، للإقامةَ في لندن، ووالدها وافق على ذلك.

وبدأت النزاعات القضائية بينهما في 2018، عندما أقامت هند الحناوي، والدة لينا، دعوى قضائية، مطالبة بنفقة ابنتها، وطالبت "الحناوي" والد ابنتها، بدفع 23 ألفا و400 جنيه استرليني، مصروفات إقامتها في لندن لمدة سنة، فضلًا عن إلزامه بدفع 7 آلاف جنيه أجر حضانة عن كل عام، من تاريخ طلاقه لها، وانتهى المطاف بانتصارها بحكم المحكمة، بعدما أثبت محاميها، قدرة الفيشاوي المادية على تحمله تلك المصروفات.

وأصدرت المحكمة حكمها في المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفيشاوي، برفضها وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام صادرة بشأن نفقات وأجور ابنته لينا.