أوامر جديدة باعتقال 3 رجال شرطة بقضية جورج فلويد

دعا المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية كيث إليسون، أمس الأربعاء، إلى التهدئة بشأن قضية جورج فلويد، مشيرا إلى أنه صدرت أوامر جديدة باعتقال 3 من رجال الشرطة في القضية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وتعهد إليسون في مؤتمر صحفي، بالعمل على صياغة دعوى قوية بشأن مقتل فلويد، مؤكدا أن التهم الجديدة في صالح العدالة.

وقال إليسون إن "قضية جورج فلويد تهمنا وسنسعى لتحقيق العدالة".

وكانت عضو مجلس الشيوخ الأميركي إيمي كلوبوشار، قالت أمس الأربعاء، إن المدعي الذي يحقق في وفاة جورج فلويد في مينيابوليس أعاد توصيف الوقائع وسيوجه إلى الشرطي الذي جثا على عنق فلويد تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، مع توجيه اتهامات أيضا إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين.

وكتبت كلوبوشار على تويتر أن "مدعي عام مينيسوتا كيث اليسون سيشدد الاتهام بحق (الشرطي) ديريك شوفن في مقتل جورج فلويد إلى جريمة من الدرجة الثانية وسيوجه اتهامات أيضا إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين"، مؤكدة "انها خطوة مهمة أخرى للقضاء".

وكان شوفن اتهم الاسبوع الفائت بارتكاب جريمة من الدرجة الثالثة، وعدل المدعي العام، تهمة الضابط ديريك شوفين، الذي ضغط على عنق فلويد لمدة تسع دقائق تقريبا، من القتل من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

وكان اثنان من مسؤولي إنفاذ القانون في التحقيق الذي أجرته ولاية مينيسوتا، كشفا عن أن مكتب المدعي العام أنهى مراجعته الأولية للأدلة في التحقيق مع أربعة من ضباط شرطة مينيابوليس السابقين المتورطين في مقتل فلويد، و قدم لائحة بتهم إضافية للضباط، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال أحد المسؤولين إن المدعي العام للدولة كيث إليسون سيصدر إعلانا هاما في القضية اليوم، ولم يكشف المسؤولون عن ماهية القرار.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من أسبوع على مقتل فلويد تحت ركبة ضابط أمريكي يدعى ديريك شوفين، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد تدعو إلى إنهاء عنف الشرطة ضد المواطنين من أصول إفريقية.

وكشف تشريح جثة فلويد أن الأخير قضى "قتلا"، بعدما أصيب بـ"سكتة قلبية" جراء "الضغط على عنقه" من قبل عناصر الشرطة، بحسب الطبيب الشرعي.

وأضاف الطبيب الشرعي في مقاطعة هينبن في بيان الثلاثاء الماضي أنّ فلويد "أصيب بسكتة قلبية-رئوية"، بسبب تثبيته أرضاً من قبل رجال الشرطة الذين ألقوا بثقلهم عليه، مشيراً إلى أنّه كان حين فارق الحياة تحت تأثير مسكّن فنتانيل، وهو من الأفيونيات القوية.

وشهدت عدة مدن أساسية في الولايات المتحدة لليلة الثامنة على التوالي تظاهرات حاشدة في مواصلة للاحتجاج الذي انطلق إثر مقتل فلويد، على أيدي الشرطة في مينيابوليس، رافعين شعارات "حياة السود مهمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، صباح أمس الأربعاء، أنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، وذلك بعد احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وشهدت بعض المدن في البلاد أعمال نهب وتكسير لمحال ومراكز تجارية، فضلا عن اعتداءات متفرقة على عناصر في الشرطة، ما أدى أمس بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية إلى إصابة 5 شرطيين.