مكافحة كورونا: دقة الاختبار المنزلي للكشف عن الفيروس لا تتعدى 40%

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الاختبارات المنزلية للكشف عن فيروس كورونا، ليست جديدة، ظهرت مع ظهور اختبارات تشخيص كورونا، وهناك أكثر من شركة تقدم مثل هذه الاختبارات، وتم تطبيقه في مصر بالبداية في المطارات للقادمين من الخارج، مؤكدة أنه لا يمكن الاعتماد على الاختبارات المنزلية في الكشف على الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامح "من مصر"، المذاع على شاشة قناة cbc، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن فكرة الاختبار تعتمد على اكتشاف وجود الأجسام المضادة، التي بدأ في تكوينها جسهم المريض، نتيجة لإصابته بالفيروس، لافتة إلى أن هناك نوعين للأجسام المضادة في الجسم هما "آي جي إم"، و"آي جي جي"، فيه واحد منهم بيظهر في الاول أي من أول 5 إلى 7 أيام من إصابته للفيروس، وهو "آي جي إم"، ثم يظهر بعدها بأيام الجسم المضاد الثاني "آي جي جي".

وتابع: "مشكلة الاختبار المنزلي أن الشخص يعمل الاختبار في الفترة الأولى اللي من 5 لـ7 أيام من إصابته فمتظهرش الأجسام المضادة فيفتكر نفسه معندهوش الفيروس وبالتالي يخالط الناس ولكنه في الحقيقة مصاب ولكن لم تظهر عليه أعراض"، نسبة دقة الاختبارات لا تتعدى 40%.