"الصحة": أطباؤنا الأقوى في العالم.. وعلاج كورونا سيخرج من مصر

أعرب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، عن سعادته البالغة، بعد إعادة منظمة الصحة العالمية النظر في استخدام دواء هيدروكسي كلوركين لعلاج فيروس كورونا، رغم أنها منذ فترة، قررت إلغاءه من علاج كورونا، في حين أصرت مصر على استمرار هذا العقار في علاج مرضى كورونا، موضحًا أن هذا يّدل على براعة الأطقم الطبية في مصر، وبرتوكول العلاج المصري لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، أن هذا الأمر يجعلنا نقول بإن أطباء مصر أقوى أطباء في العالم، ومصدر فخر للدولة المصرية، "أنا واثق أن مصر هي اللي هطلع العلاج للفيروس، لأن ثقتي كبيرة في الطبيب المصري والقيادة المصرية والمنظمة الصحية في بلادنا"، مؤكدًا حرص الدولة على مصلحة المواطن المصري، في جميع القرارات التي يتم اتخاذها في ظل تلك الجائحة.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي غيرت بروتوكولها، وصممت على استخدام دواء الهيدروكسي كلوروكين، "ثقتنا في الطبيب المصري والقيادة المصرية وكفاءة المنظومة الصحية، يأتي من ثقتنا في وجود علاج للفيروس قريبًا في مصر"، موضحًا أن انتهاء تلك الجائحة، مرتبط بالإعلان عن وجود دواء للفيروس.

وأشار حسني، إلى أن الحظر الكامل في مختلف الدول لم يقلل من أعداد الإصابات، فحالات الإصابة والمتوسطة تعزل منزليا، وفوق المتوسطة والحرجة في المستشفيات، ولا يمكن الضغط اقتصاديًا على البلد، فمصر ما زالت حريصة على مصلحة المواطن الصحية، ثم المصالح الاقتصادية، ومصر الدولة الوحيدة التي لم تطبق الحظر الكامل، مع اعتراف العالم كله أن الحظر الكامل غير جادي.