صور.. نجوم الفن يرتدون "الكمامة" للوقاية من كورونا

نشر عدد من نجوم الفن، صورا جديدة من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر كل منهم يرتدي "كمامة" بوجهه، خوفا من العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت الفنانة هنا شيحة مرتدية درع الوجه البلاستيكي، وأنهالت عليها التعليقات من جمهورها، وتوجيه النصيحة لها، بأخد الاحتياطات الكافية، في حالة الخروج.

والأمر ذاته تكرر مع الفنان أحمد السعدني، الذى ظهر مرتديا "الكمامة"، بالاضافة إلي الفنان أحمد حلمي، الذي ظهر داخل سيارته مرتديا "الكمامة"، وعلق عليها، "بوليس كورونا" .

بالاضافة إلى الفنانة منى ذكي، التي حرصت على مشاركة جمهورها صورتها مرتدية درع الوجه، كنوع توعوي للجمهور.