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محمود مسلم

صور.. نجوم الفن يرتدون "الكمامة" للوقاية من كورونا

كتب:

ضحى محمد
04:17 ص | الخميس 04 يونيو 2020
هنا شيحا

هنا شيحا

نشر عدد من نجوم الفن، صورا جديدة من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر كل منهم يرتدي "كمامة" بوجهه، خوفا من العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت الفنانة هنا شيحة مرتدية درع الوجه البلاستيكي، وأنهالت عليها التعليقات من جمهورها، وتوجيه النصيحة لها، بأخد الاحتياطات الكافية، في حالة الخروج.

والأمر ذاته تكرر مع الفنان أحمد السعدني، الذى ظهر مرتديا "الكمامة"، بالاضافة إلي الفنان أحمد حلمي، الذي ظهر داخل سيارته مرتديا "الكمامة"، وعلق عليها، "بوليس كورونا" .

بالاضافة إلى الفنانة منى ذكي، التي حرصت على مشاركة جمهورها صورتها مرتدية درع الوجه، كنوع توعوي للجمهور.