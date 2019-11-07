"من شابه أباه فما ظلم".. مقوله مأثورة تطلق على من يشبه والده في الفعل والشكل، وكأنها تنتطبق تماما على الفنان أحمد زكي ونجله هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية، توفى على إثره داخل شقته.

في حوار قديم للإعلامي مفيد فوزي، استضاف الفنان أحمد زكي في إحدى حلقاته بداخل مكتبه، واستأذنه في قراءة الجوابات التي يرسلها له المعجبون، والتي تحتوى على كلمات الحب والأسئلة الفنية.

وخلال قراءة تلك الجوابات قام أحمد زكي لتشغيل شريط أغنيات أم كلثوم، فلفت نظره الصورة الكبير لنجله هيثم أحمد زكي التي وضعها على يسار مشغل الأغاني، وفجاة وبدون مقدمات تحدث "النمر الأسود" مع الصورة وكأنه يخاطب هيثم في الحقيقة.

"سخنت انت النهاردة يا هيثم، مع إن المفروض كنت تبقى معايا يا حبيبي، بس معلش بقى".. هكذا تحدث أحمد زكي مع صورة نجله، والذي كان من المقرر أن يأتي معه للتصوير، ولكن تعطلت الخطة بسبب مرضه.

وجه "زكي" حديثه عن "هيثم" إلى مفيد فوزي قائلًا: انت عارف إن الصورة دي لسه جيالي النهاردة وحطيتها في المكتب عندي"، ليلتقط منه الإعلامي الشهير أطراف الحديث ويسأله عن الأشياء المشتركة بينه وبين هيثم: "خد منك إيه هيثم؟".

رد أحمد زكي على سؤال "فوزي" بعيون يملؤها الحب وهو ينظر إلى الصورة، "خد مني ومن أمه.. خد مني السمار والشعر الأكرت، والحتة اللي فوق دي (قي إشارة إلى رأسه)".

عاد الإعلامي الشهير وسأل النجم الراحل "بتشوف إزاي ثمرة الحب دي اللي بينك وبين هالة فؤاد؟"، فرد أحمد زكي بعد أن حدق في الصورة أكثر: "بشوف فيه عمري.. أنا لابساني دلوقتي روح أبويا، وحاسس إن أنا أبويا وبتفرج عليا".

وعن عيد ميلاد هيثم أحمد زكي قال والده: "هعمله عيد ميلاد"، وتابع مازحًا "هو مولود في يوم غريب 4/4/ 1984".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.