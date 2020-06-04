150 مليون طن احتياطي في جنوب غرب سيناء من الطفلة الكربونية

طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية، مناطق للاستثمار في مجال التعدين وإنتاج المعادن، من عدة مناطق في شبه جزيرة سيناء، التي تعد من المناطق المليئة بالثروات التعدينية في مصر.

ووفقا لتقرير فرص الاستثمار التعديني، الذي يتضمن مشروع استغلال واستخراج وتجهيز الطفلة الكربونية المتواجدة في مناطق (ثورة- بدعة- الحمر) بأبوزنيمة جنوب غرب سيناء، بمشاركة الهيئة العامة للثورة المعدنية.

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع وجود 150 مليون طن احتياطي من الطفلة الكربونية، موضحا أن تكاليف تأجير الأرض كحق انتفاع، تقدر بـ120 ألف جنيه سنويا، كما أن المشروع جاهز للبدء في أي وقت، حال وجود مستثمر جيد، وبه كل الشروط.

يأتي هذا ضمن استراتيجية الوزارة، لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية فى مجالات البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، التى تتميز بها مصر، وذلك من أجل الاستفادة منها، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لها.