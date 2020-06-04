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محمود مسلم

عاجل.. "رويترز": مقتل ضابط أمريكي وإصابة آخر في نيويورك

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(وكالات)
08:26 ص | الخميس 04 يونيو 2020
عناصر من الشرطة الأمريكية

عناصر من الشرطة الأمريكية

قالت الشرطة في نيويورك إن ضابطا قتل  وأصيب آخر في بروكلين -بلدة من البلدات الخمس في مدينة نيويورك- دون إيضاح ما إذا كان الهجوم مرتبطا بالاحتجاجات الجارية في المدينة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية نقلا عن وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضحت الشرطة، أن الضابطين أصيبا قرب شارع فلاتبوش وكنيسة في بروكلين، وتم نقلهما إلى مستشفى كينجز كاونتي.

وكانت قد نشبت العديد من الاحتجاجات الحاشدة وأعمال الشغب الجارية في نيويورك، والتي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة.

 