واشنطن في ذكرى 3 يونيو: نقف مع شعب وقادة السودان

جددت الولايات المتحدة وقوفها ومؤازرتها للشعب السوداني في سبيل تحقيق العدالة لأولئك الذين وقعوا ضحايا التعنيف والكبت لأجل تحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة على أرض الواقع في فض اعتصام القيادة العامة في السودان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي: "لقد شكلت الأحداث المأساوية التي وقعت في 3 يونيو 2019 نقطة تحول في نضال السودان من أجل الديمقراطية وانه في ذكرى مرور عام على تلك الأحداث،تقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، متضامنة مع الشعب السوداني لتكريم جميع الذين واجهوا العنف والقمع في سبيل تحقيق الحرية وتغيير حكومتهم ومجتمعهم نحو الأفضل"

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن بلادها "تشيد بالإنجازات الرائعة لثورة السودان السلمية" في السودان.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تقف مع السودان وقيادته وهم يعملون على معالجة اثار العنف الذي وقع أثناء الحراك الثوري وفض الاعتصام.

وتابعت الخارجية الأمريكية قائلة: "نحن نقف مع شعب السودان وقادة السودان وهم يسعون إلى معالجة عنف الماضي والعمل على تحقيق شعار(حرية ، سلام وعدالة)، ونتطلع إلى نتائج التحقيق الحكومي وخطوات محاسبة المسؤولين عن مقتل وإصابة الكثيرين".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأربعاء، أن بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة تقدمت بطلب رسمي لرئيس مجلس الأمن الدولي لسحب رسالة حكومة السودان المؤرخة في 27 يناير الماضي من سجلات المجلس .

وقالت الوزارة في بيان صحفي انه تمت الاستجابة للطلب لتكون رسالة الحكومة بتاريخ 27 فبراير الماضي المستند الهادي والمرشد لصياغة مشروع القرار الذي سيحدد مهام واختصاصات البعثة السياسية .