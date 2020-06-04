فلسطين: نرفض ابتزاز إسرائيل باشتراط تسليمنا المقاصة بإعادة التنسيق

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن الحكومة رفضت الابتزاز الإسرائيلي لها باشتراط تسليمها أموال المقاصة عن شهر مايو الماضي بإعادة التنسيق معها، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضاف ملحم، في بيان مساء أمس الأربعاء:"أن إسرائيل رفضت تحويل أموال المقاصة لوزارة المالية عن شهر مايو المنصرم كما جرت العادة شهريا مشترطة إعادة التنسيق معها".

وأكد المتحدث الفلسطيني، التزام الحكومة بتنفيذ قرار القيادة الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الأربعاء، شابا على حاجز مستوطنة "حشمونائيم" المقامة على أراضي بلدة نعلين شمال غرب رام الله بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن لحارس أمن إسرائيلي، وذكرت مصادر إسرائيلية، أنه تم اعتقال الشاب دون إطلاق نار.