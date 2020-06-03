إيطاليا تدرس دعم فلسطين بـ25 مليون يورو.. وتحذر من خطة الضم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنّ إيطاليا أعربت عن قلقها إزاء احتمال ضم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أجزاء من الصفة الغربية وغور الأردن، مؤكدة أنّ هذه الخطة والأعمال أحادية الجانب إذا جرى تنفيذها، ستعرض أي احتمال لاستئناف محادثات السلام المباشرة للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنّ إيطاليا لا تزال ترى أنّ حل الدولتين هو الوحيد القادر على ضمان السلام والتنمية في الشرق الأوسط، الذي جرى التفاوض عليه مباشرة من قبل الطرفين.

وأشارت إلى أنّ إيطاليا تخطط لتقديم نحو 25 مليون يورو للفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين والدول المجاورة العام الحالي، في ضوء حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد بهدف تعزيز الخدمات الصحية.

وأوضحت الخارجية الإيطالية، الموافقة على مساهمة بقيمة 8 ملايين يورو للبنك الدولي، لبناء محطة تحلية للمياه في قطاع غزة، لتشجيع النمو الاقتصادي الفلسطيني المستدام.