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محمود مسلم

طبيب البيت الأبيض: ترامب خضع لفحوصات كورونا والنتيجة سلبية

الرئيس الأمريكي لا يعاني آثار جانبية لتناوله هيدروكسي كلوروكين

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وكالات
10:45 ص | الخميس 04 يونيو 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نفى شون كونلي طبيب البيت الأبيض، ظهور أي آثار جانبية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تلقيه لمدة أسبوعين عقار "هيدروكسي كلوروكين" الذي قرر تناوله كإجراء وقائي من مرض كوفيد-19. 

وأوضح كونلي في تقرير تناول صحة الرئيس الأمريكي: "أنهى الرئيس هذا العلاج بكل أمان ومن دون آثار جانبية"، مضيفا أن ترامب "يواصل الخضوع بانتظام لفحوصات كوفيد-19 وقد أتت كل نتائج الفحوصات سلبية حتى الآن"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويستخدم الهيدروكسي كلوروكين منذ فترة طويلة لمعالجة الملاريا، إلا أن فعاليته على صعيد مرض كوفيد-19 لم تثبت بعد علميا وتثير جدلا كبيرا في أوساط العلماء.