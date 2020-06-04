بعد قليل.. أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكري في "غسل الأموال"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط السابق محسن السكري، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بارتكاب جريمة غسل الأموال.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر معتز مدحت.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو 2012، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 ملايين دولار أمريكي في القضية، وتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن المقدم منه، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تعقد اليوم أولى جلسات المحاكمة.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة، بعد وصول المتهم محسن السكري من محبسه.

وكان المتهم حصل على عفوٍ، بعد قضاء 12 سنة، في واقعة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.