أعرب مجموعة من جنود الحرس الوطني الأمريكي، عن تضامنهم مع المتظاهرين في هوليوود، مساء أمس، خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مقتل جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة.

ووقف الجنود لدقائق في وضع يعبر عن تضامنهم مع المتظاهرين، وهو ما تم مقابلته بإشادة من المحتجين، وذلك بعدما قام عمدة لوس أنجلوس إيريك كارسيتي بتصرف مماثل في وقت سابق، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

Keke Palmer is asking for members of the National Guard to march in solidarity with protesters in Hollywood: "March beside us and show us that you're here for us." (: Gadi Schwartz) https://t.co/1ciEvhrZVL pic.twitter.com/uFQiTfTj4X