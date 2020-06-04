روسيا تتوقع عجزا في سوق النفط

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، أن تشهد سوق النفط العالمية في يوليو عجزا بمقدار 3-5 ملايين برميل يوميا من الخام، بفضل تعافي الطلب على الخام وتخفيضات الإنتاج.

وقال نوفاك لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إنّ السوق بدأت في التعافي في مايو الماضي بفضل صفقة "أوبك+" وانخفاض إنتاج النفط في دول أخرى (خارج مجموعة "أوبك+")، وسيتحقق التوازن في السوق في يونيو الحالي، وقد نشهد عجزا بمقدار 3-5 ملايين برميل يوميا في يوليو المقبل، حسب معايير الاتفاق، الذي سيتوصل إليه منتجو "أوبك+"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضح أنّ الطلب العالمي على النفط انخفض في أبريل الماضي بواقع 25 - 28 مليون برميل يوميا، لكن الطلب في مايو الماضي بدأ بالتعافي وبلغ حجم التراجع 21 مليون برميل يوميا، وبفضل قيام دول مجموعة "أوبك+" بخفض الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا وقيام دول أخرى بخفض الإنتاج بنحو 4 ملايين برميل يوميا، فالخلل في سوق النفط انخفض إلى مستوى 7 ملايين برميل يوميا.

وأشار إلى أنّ سوق النفط تشهد حاليا تراجعا في مخزونات الخام تزامنا مع نمو الطلب، لذلك من المتوقع أن تبلغ سوق النفط العالمية مستوى التوازن في يونيو الحالي، على أن يحدث عجز بنحو 5 ملايين برميل يوميا الشهر المقبل.

وتنقاش دول مجموعة "أوبك+" حاليا تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لمدة شهر أو شهرين لدعم الأسعار.