روسيا تفرض غرامات مالية على فيس بوك وتويتر

فرضت محكمة روسية غرامات مالية قدرها غرامة قدرها 4 ملايين روبل، ما يوازي نحو 58 ألف دولار، على شركتي فيس بوك وتويتر، حسب ما أفادت به الخدمة الفيدرالية في روسيا.

وبدأت الإجراءات التنفيذية للحكم بحق الشركتين الأمريكيتين في 2 يونيو، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأصدرت محكمة "تاجانسكي" بموسكو حكما في فبراير الماضي، يقضي بتغريم "تويتر" 4 ملايين روبل، بعد أن ارتأى أنّها خالفت قوانين حماية حقوق المستخدم في روسيا، وخزنت بيانات المستخدمين الروس في خوادم خارج الأراضي الروسية، لكن تويتر حاول تقديم شكوى للطعن بالحكم وقوبل طلبها بالرفض.

وكانت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستخدم في روسيا، طالبت شركتي تويتر وفيس بوك عام 2018، باتخاذ إجراءات رسمية لمنع تخزين بيانات المستخدمين الروس على مخدمات تقع خارج حدود البلاد، لكن الإجراءات لم ترض الهيئة لذا قررت فرض غرامات مادية على الشركتين.

وعام 2019، قررت الهيئات المختصة في روسيا زيادة مبلغ الغرامات التي ستفرض على الشركات التي تخالف قوانين حماية مستخدمي الإنترنت، ليصل مبلغ الغرامات إلى 18 مليون روبل (نحو 240 ألف دولار).