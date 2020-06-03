ترامب: من المنطقي دعوة روسيا لقمة مجموعة السبع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه من المنطقي دعوة روسيا لقمة مجموعة السبع، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

ونهاية عام 2019 المنقضي، عارض الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى القمة المقبلة لمجموعة السبع عام 2020 في الولايات المتحدة، مذكرا باحتلال روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وقال الرئيس البولندي، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس: "هل علينا اعتماد سياسة (الاستمرار كالمعهود) تجاه روسيا؟، أعتقد أنّه لا يمكننا التظاهر بأنّ هذا الوضع طبيعي. هذا موقفي ولا أتردد في التعبير عنه".

وطرح ترامب، فكرة دعوة بوتين في ختام قمة مجموعة السبع في بياريتس بجنوب فرنسا، وهو أمر تعارضه الدول الست الأعضاء الأخرى. وبولندا ليست من الدول السبع.

وأقصيت روسيا من المجموعة التي كانت تعرف في ذلك الحين بمجموعة الثماني، بعد احتلالها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمها في خطوة نددت بها الأسرة الدولية.

واعتمد بنس أمام وسائل الإعلام لهجة حذرة، مشددا على ضرورة "البقاء متيقظين" حيال موسكو، واتهمها بالسعي للتدخل في انتخابات وباستخدام صادراتها من الغاز والنفط من أجل "إثارة انقسامات في تحالفنا"، في إشارة إلى خط أنابيب "نورد ستريم 2" الروسي الألماني للغاز الذي تعارضه واشنطن.

وتعارض بولندا وأوكرانيا هذا المشروع وتعتبران أنّه قد يتحول إلى أداة ضغط بأيدي الكرملين.

وأكد بنس أنّ الولايات المتحدة وبولندا ستوقعان الإثنين إعلانا حول أمن البنى التحتية الرقمية، موضحا أن هذه الوثيقة ستكون "مثالا لباقي أوروبا حول مسألة الجيل الخامس من تكنولوجيا الإنترنت (جي 5)".

وتسعى الولايات المتحدة لإقناع حلفائها بعدم نشر تقنية "5 جي" التي طورتها مجموعة "هواوي" الصينية للاتصالات، محذرة من تعاون الشركة المحتمل مع أجهزة الاستخبارات الصينية.