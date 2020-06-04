ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد المواطنين بالشرقية

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو يتضمن مشاهد لقائد مركبة "توك توك" حال إصطدامه بأحد الأشخاص، مما أدى لسقوط الأخير أرضاً وقيام قائد مركبة "التوك توك" بالتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية وإصطحابة داخل "التوك توك" والهرب به.

أسفرت جهود وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" (موظف ومقيم بدائرة قسم القنايات بالشرقية) حال قيادته المركبة "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم.

بمواجهته أقر بمضمون ما جاء بمقطع الفيديو وإعترف بقيامه بقتل المجنى عليه (جزار مقيم بذات العنوان) لخلافات سابقة بينهما.. وقيامه عقب ذلك بالتخلص من الجثة وكذا العصا المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف بدائرة مركز الزقازيق، تم بإرشاده إنتشال جثة المجنى عليه وبها تهشم بمؤخرة الرأس.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.