والدة الشهيد عماد بطل معركة البرث: البابا تواضروس قالنا ده ابن مصر كلها

أعربت سارة داوود، والدة المجند عماد أمير أحد شهداء ملحمة البرث، عن سعادتها بلقاء البابا تواضروس، قائلة: "كنت سعيدة جدا".

وأشارت "سارة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن البابا تواضروس كان بشوشا معهم، وتحدث معهم عن الشهيد عماد، وكل شهداء القوات المسلحة، موجهة التحية له لاستجابته لطلبهم واستقبالهم.

وأضافت، "البابا تواضروس قابلنا بطريقة جميلة جدا، وقالنا عماد بقا ابن مصر كلها"، لافتة إلى أن مسلسل الاختيار هو تجسيد للواقع، باكية: "وأنا بتفرج على المسلسل حسيت ابني واقف جمبي وبيطبطب عليا وبيقولي متزعليش، شوفتي إحنا عملنا إيه".

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، أسرة الشهيد عماد أمير رشدي شهيد ملحمة البرث العسكرية، وذلك بالكاتدرائية تكريما لأسرة الشهيد.

وأكد البابا تواضروس على فخر واعتزاز الكنيسة المصرية بما قدمه الشهيد في محبة وطنه مصر التي بذل روحه لأجلها.