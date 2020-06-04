أخبار البنوك.. كل ما تريد معرفته عن فتح حساب جاري في بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس خدمات مختلفة لعملائه سواء كانت القروض والودائع والشهادات الإخارية، وغيرها.

وتستعرض "الوطن" كل ما تريد معرفته عن فتح حساب جاري ببنك قناة السويس وفق الموقع الرسمي له، كالتالي:

الفئات المصرح لها فتح حساب جاري ببنك قناة السويس

الأفراد المصريون أو الأجانب المقيمون في مصر.

الشركات.

الحد الأدنى لفتح حساب جاري في بنك قناة السويس

2000 جنيه مصري أو 500 دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية الأخرى.

مزايا فتح حساب جاري ببنك قناة السويس

يمكن استخدام الحساب فى تحويل الأموال.

إمكانية إصدار وتحصيل الشيكات.

قبول الإيداعات والسحوبات "نقدا أو بشيكات".

سهولة التحويل من وإلى الحساب في الداخل والخارج.

يمكن الحصول على كل الخدمات من خلال فروع بنك قناة السويس المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

يمكن سداد الفواتير لصالح العميل "فاتورة التليفون وفاتورة الهاتف المحمول"، وفقا لمصاريف وعمولات البنك.

يمكن سداد استخدامات بطاقة الائتمان دون مصاريف.

المستندات المطلوبة لفتح حساب جاري ببنك قناة السويس للأفراد

صورة من الرقم القومي للمصريين وجواز السفر للأجانب بعد الاطلاع على الأصل.

صورة من شهادة ميلاد القاصر بعد الإطلاع على الأصل.

إيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضي حديثة.

المستندات المطلوبة لفتح حساب جاري ببنك قناة السويس للشركات

السجل التجاري وصحيفة الشركات والبطاقة الضريبية والنظام الأساسي للشركة.

محضر اجتماع الجمعية العمومية أو محضر اجتماع مجلس الإدارة الموضح لتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاتهم في حالة عدم ذكره بالسجل التجاري.

صورة إثبات الشخصية لمن يتعامل على الحساب.