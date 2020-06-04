نائب: تجمعات صرف التموين تحتاج إلى تدابير صارمة لمواجهة كورونا

ناشد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بدراسة شكاوى المواطنين من تجمعات الأهالي مع بداية كل شهر على مدار عدة أيام أمام مقرات صرف التموين بمختلف المحافظات.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أنه مع بداية كل شهر يتوافد الأهالي إلى مقرات صرف التموين مما يشكل تجمعات كبيرة من الوارد أن تكون بيئة مناسبة لانتشار العدوى، مع تزايد معدلات الإصابة التي تجاوزت الـ 20 ألف إصابة بالشارع المصري، ومن ثم مواجهة هذه التجمعات مع الحفاظ على صرف التموين في مواعيده ضرورة مهمة.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه من الممكن أن يتم تطبيق ما تم من أعمال متعلقة بتدابير كورونا أمام هذه المقرات، مثلما حدث في البنوك ومقرات صرف المعاشات، أو توزيع صرف التموين على أيام كما حدث من قبل وزارة التضامن في صرف المعاشات على مدار الشهور الماضية، وأن يتم تقسيم البدالين على مقرات "جمعيتي" نظرا لاتساع المساحة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية لا تزال تواصل جهودها الفعالة في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وتسعى مؤسسات الدولة إلى تقديم النموذج الأفضل، ومن ثم مسؤولية المواطن أيضا ضرورة مهمة خاصة أن الوعي عامل رئيسي في المواجهة، ومن ثم التجمعات خلال الفترة الأخيرة مواجهتها بشكل حاسم من الجميع لابد أن يكون على مستوى عالٍ مع الالتزام بارتداء الكمامة دون أي تراخٍ.