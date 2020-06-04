نائبة تتقدم بسؤال عن مصابي كورونا من ذوي الاحتياجات الخاصة

تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة، بشأن مدى جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة حال وجود مرافق معهم.

وأضافت: "ما زالت جائحة كورونا تلقي بظلالها المخيفة ونشر عدواها على الشعب المصرى، حتى طالت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولنا أن نتخيل قدر ما تعانيه هذه الفئة كي يزيد على هذه المعاناة فيرس كورونا بآلامه المخيفة، وحين ظهر الكثير والكثير من المصابين بهذا الفيروس من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطال أيضا أهاليهم ومرافقيهم، وجدنا رفض استقبال المستشفيات لهو ولأولادهم ولمرافقيهم أيضا، لأنهم من ذوي القدرات الخاصة، ولم تخصص المستشفيات رعاية لهؤلاء، بل ورفضوا وجود المرافقين معهم".

وتساءلت عضو البرلمان، ما هي سبل توفير مرافق لذوي الاحتياجات الخاصة من جانب مستشفيات العزل؟، وهل سيسمح بوجود مرافق خارجي مع ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء فترة العزل، أم هناك قواعد أخرى لتنظيم هذا الأمر؟، وما هي إجراءات وسبل رعايتهم في العزل المنزلي والخدمات المقدمة لهم لتوعيتهم بالتعليمات الوقائية.

وأكملت عضو مجلس النواب: "لا نجد أي استعدادات بشأن تجهيز أماكن للعزل مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما وجدنا أنّ الوزارة لم تضع أي آليات أو تعليمات بشأن وجود مرافقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم نجد أيضا توفير وزارة الصحة بعضا من الطاقم التمريضي والمؤهل لذلك لمرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يعد غير إنساني ويجب تعديل الإجراءات لتتضمن الفئة التي تتعرض للإصابة مع ضعف المناعة عند غالبيتهم، ومن ثم تعريضهم للخطر.