النائبة داليا يوسف تطالب بحظر كامل لمدة 10 أيام لمواجهة كورونا

أكدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، على ضرورة بحث اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، فكرة تطبيق الحظر الشامل والكامل لمدة 10 أيام، مشيرة إلى دور الحظر الكامل في وقف الزيادة المقلقة في أعداد الإصابات.

وأضافت النائبة، في بيان لها، أن معدل الإصابات زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتخطينا عشرة آلاف إصابة، ما بستدعي تشديد الإجراءات المطبقة ومنها الحظر الشامل.

ونوهت بأن الدول التي أفاقت من الأزمة وأوقفت الزيادة في الإصابات كانت أولى خطواتها تطبيق الحظر الكامل، ومن ثم فيجب بحث تطبيقه في مصر، حرصا على عدم تفاقم الأزمة.

وقالت: رافضو مقترح الحظر الكامل من منطلق تأثيره على الاقتصاد يجب أن يعيدوا حساباتهم، حيث إن الحظر الجزئي غير مُجد ويسبب أزمة اقتصادية أكبر في ظل طول مدة تطبيقه.

واقترحت فرض الحظر الشامل لمدة 10 أيام من ضمنها إجازة العيد وآخر أيام رمضان "حتى نمنع التزاحم المتوقع".