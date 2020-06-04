ضبط 3 أشخاص بأسيوط لقيامهم بالترويج لبيع الخبز المدعم عبر  فيس بوك بدون إستخدام بطاقات التموين

فى إطار تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى السلع والمواد التى يتم دعمها من قِبل الدولة.. فقد وردت معلومات لإدارة شرطة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط بقيام أحد الأشخاص .. بالترويج لبيع الخبز البلدى المدعم عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتوصيله للمنازل داخل مدينة أسيوط بدون بطاقة تموين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط (حاصل على دبلوم- سن 27، مقيم بدائرة شرطة ثان أسيوط).. وبحوزته (عدد من أرغفة الخبز "خبز بلدى مدعم" – دراجة نارية تستخدم فى توزيع الخبز) ، وبمواجهته أقر بتوصيله للمنازل نظير مبلغ مالى ، وتحصله على الخبز من صاحب مخبز كائن بذات الدائرة، وأن القائم على إدارة الصفحة شقيق صاحب المخبز.. تم ضبطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.