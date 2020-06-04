حبس 4 متهمين بقتل طفل 15 يوما في الدقهلية.. والأم: "مات في حضني"

أمر قاضي المعارضات بمحكمة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بحبس 4 متهمين بقتل وإصابة طفلين بالمرحلة الإعدادية 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم القتل العمد والشروع في القتل.

""صدمة العمر كله، ابني مات في حضني وهما بيضربوه بالسكاكين في قلبه، ولما رفعت ايدي أدافع عنه كسروها"، تتذكر احنان السيد لحظات مقتل ابنها "كريم عادل علي"، 15 سنة، أمام عينها، بسبب "الدوشة"، على حد وصفها.

وبحسب الأم، كان الابن وأبناء عمومته يلعبون في الشارع، فخرج جارهم يسبهم ويطلب منهم أن يبتعدوا عن بيته، لأنهم "عاملين دوشة"، إلا أن الأمر تطور إلى مشاجرة اعتدى فيها المتهم وأبناؤه بوحشية على المجني عليهم.

منذ الحادث وتعيش الأم على المحاليل الطبية، "قلبي اتكوى على ابني والصدمة كبيرة، وتلقيت أمس نتيجة نجاح كريم في الشهادة الإعدادية، الناس كلها كانت تشهد بأخلاقه، كان يساعد والده في العمل".

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث، يفيد مصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي بقرية البقلية وإصابة ابن عمه،حيث اتهم الأهالي جيرانهما بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء.