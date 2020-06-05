خطوات استرجاع كلمة مرور "الواي فاي" في حال فقدانها

أحيانا يتعذر الاتصال بشبكة الواي فاي بسبب عدم تذكر كلمة المرور كاملة أو قيام جهاز الحاسب الخاص بك بإلغاء حفظ كلمة المرور، أو تفقدها لأي سبب آخر.

ويقدم موقع "Wiki How" طريقة الحصول على كلمة المرور عند فقدانها، كالتالي:

1) إذا كان نظام الحاسب الآلي ويندوز، يتم فتح نافذة الاتصالات "Network connections"، ثم الضغط على "open network and sharing center".

2) الضغط على رابط تغيير إعدادات المحول change adapter settings.

3) الضغط بالزر الأيمن على خانة wireless network connections، ثم status.

4) النقر على خانة "wireless properties"، ثم security.

5) اختيار خانة "show characters"

وبعدها سيتم عرض كلمة المرور الخاصة بك.

إذا لم تظهر كلمة المرور يمكن تحميل برنامج WiFi Password Revealer، ويعرض البرنامج كلمات المرور المخزنة على جهازك، وذلك على أنظمة Windwos XP، وWindows Vista، وWindows 7، وWindows 8.

كما يمكن الضغط على زر إعادة ضبط الراوتر، ويمكن من خلالها إزالة كل إعدادات الشبكة اللاسلكية الخاصة بك وتهيئة الشبكة من جديد، ويمكن من خلالها كتابة كلمة مرور قوية جديدة.