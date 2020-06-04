 جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.. فقد كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسماعيلية، البحيرة، الإسكندرية، الشرقية، مطروح،الدقهلية) لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (عاطلَين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهما (8 قوالب أسطوانى لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى).

ضبط (4 عاطلين، مقيمين بمحافظة البحيرة) فى عدة أكمنة أُعدت لضبطهم بدوائر "دمنهور، بدر، حوش عيسى".. وبحوزتهم (140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,750 كيلو جرام- مبالغ مالية).

ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة العامرية.. وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى).

ضبط (عاطلَين وصاحب معرض سيارات، مقيمين بمحافظة الشرقية) فى عدة أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتى "بلبيس، العاشر من رمضان".. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,260 كيلو جرام- مبلغ مالى).

ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة مطروح) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الحمام.. وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام- مبلغ مالى).

ضبط (4 عاطلين، مقيمين بمحافظة الدقهلية) فى عدة أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتى "أول وثان المنصورة".. وبحوزتهم (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- 11 ألف قرص مخدر لعقارى "ترامادول، كبتاجون"- مبلغ مالى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.