تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بقرية الفردان بالإسماعيلية

أعلن العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، تكثيف أعمال الرش والتعقيم للمخابز ومنافذ السلع التموينية ومحال البقالة والصيدليات بقرية الفردان بالكيلو 11 شرق وغرب والكيلو 13، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن تكثيف أعمال التطهير والتعقيم وأعمال النظافة والإنارة العامة والمتابعة بالقرى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وبإشراف إبراهيم مطر رئيس قرية الفردان وياسر عميرة سكرتير عام القرية

وأشار حمزة، إلى أنه تمت أعمال النظافة العامة بنطاق قرية الفردان وإزالة ورفع تجمعات القمامة وأيضا أعمال إصلاحات الإنارة العامة ومتابعة بلاغات المواطنين وسير عمل محطات المياه وأعمال تطوير الوحدة الصحية بالكيلو 11 ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.