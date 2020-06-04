واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1205 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك ثلاجة بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (5,575 طن سلع غذائية "أسماك متنوعة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية.

ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لحجبه عن التداول (5,700 طن سلع غذائية "سكر حر، أرز أبيض، دقيق فاخر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبو المطامير (بمحافظة البحيرة) لحجبه عن التداول (2,500 طن سلع غذائية " أرز أبيض") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لحجبه عن التداول (2475 عبوة سلع غذائية "زيت طعام، خل طعام، جبن") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

ضبط مالك مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بدائرة مركز شرطة تلا (بمحافظة المنوفية) لحيازته (عدد 32000 قطعة كمامة طبية معبأة داخل عبوات مغلفة "منتج نهائى، تحت التجهيز"، عدد 354 قطعة أقمشة، بكر خيوط، ماكينة خياطة)، (17000) ملصق ) مستلزمات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الآدمى، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن شركة مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل (بمحافظة القاهرة) لحيازته (14500 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتى") مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواثفات الطبية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل (7863484 جنيه) بدون وجه حق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.