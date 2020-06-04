مروحية عسكرية تهبط اضطراريا على طريق سيارات بضواحي موسكو

هبطت مروحية عسكرية روسية من طراز "مي-38"، اليوم، بشكل اضطراري على طريق سيارات في مقاطعة موسكو "ضواحي العاصمة الروسية".

وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية: إن المروحية التابعة للنقل العسكري في الجيش الروسي هبطت بشكل إضراري بسبب عطل فني فيها، مؤكدا أن جميع ركاب المروحية على قيد الحياة.

جدير بالذكر، أن مروحية نقل عسكري من طراز "مي-38" نفذت أيضا في شهر مايو الماضي هبوطا إضطراريا حادا في مدينة كلين الواقعة في ريف موسكو، حيث نجم عن الحادث مقتل جميع أفراد الطاقم، وأوضحت التحقيقات في ما بعد أن سبب الحادث كان انتهاك قواعد الطيران.