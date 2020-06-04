ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو هيروين في الإسماعيلية

نجحت مباحث مكافحة المخدرات، بمدرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطلَين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، في كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما 8 قوالب أسطوانية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالي.

كان اللواء جمال الغزالي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث بورود بلاغا من مباحث المخدرات يفيد بضبط عاطلين يقيمان بدائرة مدينة أبوصوير، من خلال كمين تم إعداده لهما، وبحوزتهما 2 كيلوجرام هيروين بغرض الاتجار، بالإضافة إلى مبلغ مالي حصيلة البيع.

وبعد تقنين الإجراءات تمت مواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهمة الاتجار في المخدرات وتم التحفظ عليهما وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.