الصحة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية من الصين

تسلمت وزارة الصحة السورية، اليوم، دفعة ثانية من المساعدات الطبية مقدمة من الصين تشمل ألبسة طبية واقية للاستعمال مرة واحدة وكمامات ونظارات واقية ووسائل ومواد تعقيم وأجهزة قياس حرارة إضافة إلى وسائل حماية للكوادر الطبية المكلفة بالتصدي لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" - إلى أن ذلك يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تسلمت الدفعة الأولى من المساعدات من الصين في الـ 15 من أبريل الماضي وتضمنت أطقم اختبارات لتشخيص الإصابة بكورونا المستجد، كما تم سابقا تبادل للخبرات الطبية عبر الإنترنت بين الأطباء في كلا البلدين بما يتعلق بمواجهة الوباء.