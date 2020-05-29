يوميات كورونا في بلاد الشام.. ارتفاع إجمالي الإصابات في سوريا إلى 122

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.875.335 فيما وصل إجمالي الوفيات إلى360.624 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.573.846 .

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الخميس، تسجيل إصابة جديدة بكورونا المستجد لشخص قادم من الكويت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضحت الوزارة السورية في بيان، أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد بلغ 122 شفي منها 43 وتوفيت 4 حالا ت.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بالوباء في الخليل وقلقيلية، وقالت في بيان صحفي ان احدى الحالات لشاب مخالط لمصاب سابق في بلدة بيت أولا في الخليل و10 إصابات أخرى في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة لمخالطي فلسطيني أعلن عن اصابته صباح أمس الخميس.

وأوضحت الكيلة، ان عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية ظهور الوباء في فلسطين ارتفع بذلك الى 625 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

من جانبه، أعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، مساء أمس الخميس، إغلاق قرى "عزون عتمة،وبيت أمين، وسنيريا"، جنوب قلقيلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عدد حالات الوفاة بكورونا المستجد، بين صفوف الجالية الفلسطينية في عدد من الدول، ارتفع إلى 100 حالة، عقب تسجيل وفاتين جديدتين في السعودية ومصر.

وأضافت الوزارة الفلسطينية، في تقريرها اليومي، أمس الخميس، إنه تم تسجيل 105 اصابات جديدة بالوباء بين الجالية في قطر والكويت.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء أمس الخميس، إنه تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وفي لبنان، اعلنت السلطات، أمس الخميس ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد الى 1168 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء في لبنان إلى 699

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي انه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة وفاة.

واشارت الوزارة اللبنانية، الى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 699 حالة شفاء فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 1459 فحصا.

وفي الاردن، أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر تسجيل 8 حالات إصابة بكورونا المستجد في المملكة، أمس الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 728 حالة.

وأوضح جابر خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء تفاصيل الحالات الجديدة، التي توزعت على النحو الآتي: حالتين لسائقي شاحنات على حدود العمري أحدهما أردني الجنسية، و 6 حالات لأردنيين قادمين من روسيا.

وأوضح الوزير الأردني، أنه تم تسجيل 11حالة شفاء، ليصبح مجموع حالات الشفاء 497، مشيرا الى ان الحالات تحت العلاج 162 حالة، مؤكدا ان الفرق هو عدم دخول المصابين غير الاردنيين والتعامل معهم حسب البروتوكول وتسجيل الاطفال المرافقين لذويهم بالاضافة لأجراء 3100 فحص، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".