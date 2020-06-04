مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ومقام يوسف بحماية الاحتلال

جدد مستوطنون، اليوم، اقتحاماتهم اليومية لباحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن شرطة الاحتلال وفرت الحماية لـ87 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى،خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.

واقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم، "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر أمنية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المقام فجرًا، وسط إجراءات عسكرية مشددة، بهدف أداء طقوس تلمودية، واندلعت مواجهات خلال الاقتحام بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن إصابات.

ومددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إبعاد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة 4 أشهر، وقال الشيخ صبري، إن الاحتلال سلمه قرارا جديدا بالإبعاد عن المسجد الأقصى باليد، بعد اقتحام منزله في حي الصوانة وسط القدس المحتلة.

وأضاف أن القرار تعسفي وغير قانوني ولا توجد في العالم دولة تستخدم طريقة الإبعاد إلا هذه السلطة القائمة بالاحتلال، التي تريد أن تسكتنا وتكمم أفواهنا حتى لا نعترض على مخططاتها العدوانية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت 19 فلسطينيا من الضفة الغربية، حيث اعتقلت خمسة في قلقيلية، وفي رام الله، اعتقلت شابين من قرية عارورة شمال غرب رام الله والبيرة وهما طالبان في جامعة بيرزيت، بعد ان داهمت منزليهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بيت ساحور شرق بيت لحم، بعد أن داهمت منزله في منطقة واد أبو سعدى في بيت ساحور وفتشته، وفي طولكرم، اعتقل الاحتلال، ثلاثة مواطنين من ضواحي المدينة ومخيمها، وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين.

وفي سياق آخر، صرح مسؤول أمريكي كبير لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، بأن خطة الرئيس دونالد ترامب لعملية السلام لا تنص على تجميد أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.