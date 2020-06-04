نائب محافظ سوهاج يتفقد معهد القلب والجهاز الهضمي

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، معهد القلب والجهاز الهضمي بسوهاج ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل.

رافق نائب المحافظ الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور عماد الحديدي، مدير المعهد، ومسئولي المتابعة بالديوان العام، ومسئولي التفتيش بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

واكد نائب المحافظ، أن الجولة التفقدية للمعهد تأتي في اطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشان الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد مستشفيات وأماكن العزل لاستقبال حالات كورونا .

وقال "القاضي" أنه تم توفير سيارة نقل لإحضار مهمات طبية يحتاجها المعهد من القاهرة، موكدا على دعم المحافظة بقيادة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمنظومة الصحية؛ لتقديم اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.