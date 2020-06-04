الأحد.. نتيجة أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم اعتماد نتيجة أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية وإعلانها على موقع بوابة الأزهر الشريف الأحد المقبل.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريح له، أن الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري تسير بشكل منتظم، وأنه يمكن للطالب أن يؤجل امتحانه للعام المقبل إذا كان يخشى من الأوضاع الحالية، على أن تحتسب العام المقبل كأول مرة، موضحا أنه إذا أصيب أحد الطلاب لا قدر الله خلال عقد الامتحانات سيسمح له بدخول الدور الثاني والحصول على الدرجة كاملة.

وشدد على أن القطاع يأخذ كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة طلابه، حيث سيكون عدد الطلاب في كل لجنة 12 طالبا فقط، وأن إجمالي اللجان بلغ 650 لجنة على مستوى الجمهورية يؤدي فيها 130 ألف طالب وطالبة الامتحانات.