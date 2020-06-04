بسمة تستعيد ذكريات طفولتها عبر "إنستجرام": صور زمان فيها أمل وفرحة

تحرص الفنانة بسمة، على التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت الفنانة صورة لها وهي طفلة تلعب.

ونشرت الفنانة صورتها عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" وعلقت: "لما الواحد يدعيه في صور زمان ويلاقي فرحة وتفائل وأمل في بكرة".

يذكر أن الفنانة بسمة قد شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل شاهد عيان من بطولة حسن الرداد وإخراج محمد حماقي، وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.