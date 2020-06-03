بسمة وهبة عن ارتداء الكمامات: "اللي مش هيلتزم هيزعل من دفع الغرامات"

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الفترة الأخيرة شهدت وعي لدى المواطنين في ارتداء الكمامات، والتعامل مع تداعيات كورونا، مستطردة: "التعامل ده نصف وعي، ونصف حزم ورقابة".

وأضافت وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "اللى مش هيلتزم عشان يحمى نفسه، هيزعل من دفع الغرامات.. معاك فلوس أدفع".

وواصلت: "جميعنا خلال الفترة الماضية بدأ الشعور بالخطر، وكل شخص أصبح يشعر بدائرة الخطر.. وكورونا قدامك وحواليك والإصابات في الأصدقاء والأقارب والزملاء".

وتابعت: "يوجد التزام لدى المواطنين أكثر من الأول، ولكن ليس بنسبة 100%، وهناك بعض الناس بلا كمامات في تعاملهم".