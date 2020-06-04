البنك الأهلي يبدأ في تركيب شرائح شفافة عازلة لحماية الموظفين

بدأ البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، في اتخاذ إجراءات فورية جديدة لحماية موظفي البنك والعملاء وذلك عن طريق نشر شرائح عازلة لكافة مكاتب خدمة العملاء والاستقبال وشبابيك الخدمة "التللرات"، والمكاتب المواجهة للعملاء، حيث تم بالفعل من الانتهاء من 28 فرعًا على أن يتم تغطية كافة فروع البنك البالغ عددها 518 تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع المقبل، ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا.

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك ملتزم بالتعامل بكل مهنية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وأفضل الممارسات فى عمليات التعقيم والإجراءات الاحترازية للعاملين والعملاء.