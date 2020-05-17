ارتفاع أصول القطاع المصرفي العربي إلى 3.71 تريليون دولار بنهاية 2019

كشف اتحاد المصارف العربية عن ارتفاع إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى إلى 3.71 تريليون دولار بنهاية عام 2019 بزيادة 7.1% عن عام 2018.

وأوضح الاتحاد أن الأصول أصبحت تشكل نحو 137% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى، مشيراً إلى أن الودائع المجمعة للقطاع المصرفى العربى نمت 5.6% خلال 2019 لتسجل 2.34 تريليون دولار.

وأشار إلى أن حسابات رأس المال للقطاع المصرفى العربى بلغت نحو 432 مليار دولار مسجلة نمواً بنحو 7.5% عن نهاية العام 2018.

وتتمثل الأهداف الأساسية للاتحاد فى دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية وإبراز كيانها العربى تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وتطوير العمل المصرفى والتمويلى فى الدول العربية، وزيادة فاعلية الدور الذى تقوم به المصارف ومؤسسات التمويل العربية فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويسعى الاتحاد إلى أن يكون سنداً أساسياً وحقيقياً للعمل الاقتصـادى العربى المشترك، وحجر الأساس فى عملية بناء وتطوير التعاون المصــرفى ووضعــه فى خدمة أغراض التنمية المصرفية والمالية والاقتصادية على كامل مساحة الوطن العربى.