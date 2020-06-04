مراسل "القاهرة والناس" يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن أحمد الخطيب، مراسل قناة "القاهرة والناس"، إصابته بفيروس كورونا المستجد، محذرًا كل من تعامل معه على مدار الأيام القليلة الماضية، بضرورة توخي الحذر والاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب "الخطيب" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله على كل حاجة.. أنا جالي كورونا..!!"، متابعًا: "أنا بقول كده عشان أي حد شافني أو قابلني الأيام اللي فاتت ياخد باله.. يا رب مشفش فيكم أي مكروه".

يذكر أن 7 مذيعين أعلنوا مؤخرًا، إصابتهم بفيروس كورونا، وهم كريم رمزي، مآثر المرصفي، وريهام السهلي وآية عبدالرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتليفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.