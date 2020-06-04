السادات: رئيس الوزراء ضرب نموذجا يحتذى به بجلوسه مع نقيب الأطباء

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ما شهدناه مؤخرا من لقاء رئيس الوزراء بنقيب الأطباء لمناقشة أوضاع الأطباء ومشكلاتهم والاحتياطات والتدابير اللازمة ومعدات الوقاية لحماية الأطقم الطبية، يعد نموذجا يحتذى به في تفاعل ومشاركة الحكومة لأبنائها في قضايا مصر الحاضرة والمستقبلية.

وأوضح السادات، في بيان اليوم، أنه يتمنى أن يتكرر هذا الأسلوب الراقي والتفاعل السريع في كل قضايانا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويتم دعوة المعنيين والمتخصصين في كل مجال للجلوس على مائدة الحوار والاستماع لوجهات النظر والحلول المقترحة، وهذا النهج بالطبع سوف يضيف لرصيد الحكومة لدى الشعب ويحسب لها.

وأشار السادات، إلى أن الأيام والتجارب التي مرت بها مصر والعالم من حولنا أثبتت أنه لا غنى عن المشاركة الشعبية والمكاشفة والمصارحة والاصطفاف الوطني حتى نستطيع مواجهة التحديات التي تواجهنا، خصوصا ونحن مقبلون على تحديات تتعلق بالأمن المائي والأمن الغذائي والزيادة السكانية وارتفاع معدلات البطالة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولا غنى عن مشاركة الجميع أحزاب ونقابات واتحادات عمالية، ومجتمع مدني ورجال السياسة والاقتصاد ورجال الدين والخبراء والمفكرين والمثقفين، حتى نستطيع أن نتغلب على أزماتنا وتحدياتنا بحكمة وسرعة ومهارة.