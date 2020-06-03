"الإصلاح والتنمية" يطالب بتوزيع الكمامات على "التموين" بعد شكاوى نقصها

تلقى حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، عددا من الشكاوى خلال الأيام الماضية، من عدد كبير من المواطنين بوجود نقص حاد في الكمامات والأدوات الوقائية وعدم توفرها في الصيدليات المختلفة على مستوى الجمهورية، وفي حالة وجودها فإن أسعارها تتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة غرامة على المخالفين وغير ملتزمين بارتداء الكمامة تصل إلى 4000 جنيه، علماً بأن الحكومة أشارت إلى توفير الكمامات بكميات كبيرة بأسعار 2 جنيه فقط.

وأوضح رئيس الحزب، في بيان أمس، أن عدم توفير الكمامات بأسعار مناسبة لجميع فئات الشعب سوف يجعل من تطبيق إجراءات الوقاية المهمة لصحة المواطنين أمر مستحيل، بالإضافة إلى أن توقيع الغرامات علي المخالفين سوف يكون غير منصف وغير عادل، مطالبا الحكومة بتوفير كميات كبيرة من الكمامات تلبي احتياج جميع شرائح وفئات الشعب، وإذا تطلب الأمر توزع على منافذ وبطاقات التموين حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.