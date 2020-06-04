"حقوق الإنسان" تعقد حلقة جديدة من حوارات عربية لمناقشة آثار كورونا

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الحلقة 13 من منتدى حوارات عربية عن بعد السبت المقبل، لمناقشة الآثار الاقتصادية والتداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا في المنطقة العربية، بمشاركة 40 خبيرا من الخبراء وقيادات مؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربية بهدف التوصل، للأثار الاقتصادية لجائحة كورونا؛ الواقع والآفاق، والتداعيات الاجتماعية للوضع الاقتصادي حاليا ومستقبلا، وتقييم التدابير المتخذة والتوصل لمقترحات ذات طبيعة عملية يمكن تبنيها وإدماجها، والتدابير المستحقة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين القصير والمتوسطة، والآثار المتوقعة للجائحة على الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والخطط الوطنية للتنمية في البلدان العربية.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، أنه يمكن متابعة البث الحي لفعاليات الندوة على صفحة المنظمة العربية لحقوق الإنسان على موقع فيس بوك Facebook على الرابط https://www.facebook.com/AOHRHQ/ بداية من الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة "12 ظهرا بتوقيت لندن"، وتوجيه الأسئلة على الصفحة.