حظك اليوم الجمعة 5-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور عنيد وغيور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لتنمية أعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.